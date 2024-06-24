Video Yaşam Samsun'da 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Samsun'da 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video

24.06.2024 | 12:57

Samsun'da iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoran önünde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma karşılıklı silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda her iki taraftan toplam 6 kişi tabancayla yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan K.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili aralarında yaralıların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli şahısların adliyeye sevki sırasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle geniş güvenlik önlemi alındı.
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