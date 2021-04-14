Samsun'da bir kişinin yanarak can verdiği otomobilden yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
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Samsun'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü idaresindeki otomobil, dere yatağına devrilerek alev aldı. Kazada kimliği belirlenemeyen bir kişi yanarak can verirken, otomobilin bagajında yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre vatandaşlar, dere yatağında yanan aracı görerek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından aracın içinde tanınmayacak halde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede ise araçta yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.