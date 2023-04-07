Samsun’da motosikletli yunus polisleri kaza yaptı: 2 yaralı | Video
Samsun’da motosikletli yunus polisleri kaza yaptı. 2 polis yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Batıpark mevkiinde meydana geldi. Motosikletli yunus polisleri trafik kazasına karıştı. Kazada 2 polis yaralandı. Yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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