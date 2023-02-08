Samsun'dan deprem bölgelerine destek | Video 08.02.2023 | 09:32 Samsun Canik ilçesinde bir esnaf deprem bölgelerine destek amaçlı alt-üst giyim, bere,atkı, eldiven, battaniye gibi çeşitli ürünler gönderdi. Esnaf Kaan Daşdelen, "Elimizden ne geliyorsa onu yapmamız gerekiyor, biz gidemiyorsak yardımlarımız gitsin" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Samsun Canik ilçesinin Belediye Evleri mahallesindeki giyim mağazası esnafı deprem bölgelerine destek amaçlı alt-üst giyim, bere,atkı, eldiven, battaniye gibi çeşitli ürünler gönderdi.

Esnaf Kaan Daşdelen, "Oradaki durum her izlediğimizde canımızı acıtıyor, yollar çok kötü. Eğer yollar kötü olmasaydı bu yardımları kendimiz götürecektik. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız, biz gidemiyorsak yardımlarımız en azından gitsin diye düşündük. Herkesin Allah yardımcısı olsun, İnşalah bu son olması dileğimle" diye konuştu.

Koli olarak hazırladıkları yardım paketlerini ulaştırma merkezlerine gidip teslim ettiler.