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OTOMATİK OYNAT
02:24
Adana'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video 23.09.2022 | 09:33
00:43
Erzurum Emniyeti, kalplere dokundu | Video 23.09.2022 | 09:53
01:43
Göçmen kaçaklığı operasyonunda 52 göçmen yakalandı | Video 23.09.2022 | 09:40
02:05
Sancaktepe’de iki servis aracı çarpıştı: 4 yaralı | Video 23.09.2022 | 09:33
01:14
Suç örgütü operasyonundan 8 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video 23.09.2022 | 08:29
03:25
Fatih’te otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 kişi yaralandı | Video 23.09.2022 | 08:29
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Bıçaklanarak ağır yaralanmıştı! Kurtarılamadı | Video 22.09.2022 | 19:53
03:14
Sarıyer'de yan yana bulunan 2 gecekondu alev alev yandı | Video 22.09.2022 | 15:36
05:55
Bağcılar'da taksiciyi maket bıçağıyla yaralayan saldırgan yaralandı | Video 22.09.2022 | 14:34
03:42
Sağanak sonrası taşkınlar oluştu, denizin rengi değişti | Video 22.09.2022 | 15:16
01:55
İş yerine silahlı baskındaki cinayet 250 bin lira için işlenmiş | Video 22.09.2022 | 14:34
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FETÖ operasyonunda 1 tutuklama | Video 22.09.2022 | 14:56
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Zonguldak'ta sokak kopeği dövülerek çöp kutusuna atıldı | Video 22.09.2022 | 11:31
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Ahşap kapakları kırarak çıkardılar! Tam 73 kilo 550 gram… | Video 22.09.2022 | 12:23
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Hatay’da 3 bin 550 litre sahte rakı ele geçirildi | Video 22.09.2022 | 12:00
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Beyazıt’ta esnaf ile turist müşterinin ‘hesap’ kavgası kamerada | Video 22.09.2022 | 12:00
Sancaktepe’de işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu kaza meydana geldi. İki servis aracının kontrolsüz kavşağa girmesi kazaya neden oldu.