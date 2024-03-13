Şanlıurfa'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde babanın hayatını kaybettiği, oğlunun ise yaralandığı arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.
KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Babanın öldüğü, oğlunun ise yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre mahalle içerisinde toplanan şahıslar, daha sonra tarlayı bastı. Tarlada çıkan kavga ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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