Video Yaşam Şanlıurfa'da dehşet! Kayınbiraderini sokak ortasında katletti! O anlar kamerada | Video
Şanlıurfa'da dehşet! Kayınbiraderini sokak ortasında katletti! O anlar kamerada | Video

Şanlıurfa'da dehşet! Kayınbiraderini sokak ortasında katletti! O anlar kamerada | Video

04.04.2023 | 11:35

Şanlıurfa’da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre olay, dün gündüz saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Hülya B., iddiaya göre çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderi Ferdi B.'yi sokak ortasında silahla vurdu. Kayınbiraderini vurduktan sonra "Namusumu kirletti, namusumu temizledim" diye bağıran kadın, polis tarafından gözaltına alınırken şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hülya B., apartmanın duvarından atlayarak kaçmaya çalışan kayınbiraderi Ferdi B.'nin arkasından duvardan atlıyor. Yolda gördüğü bir adamın arkasına sığınan Ferdi B., ile yüz yüze gelen Hülya B., silahını kayınbiraderine doğrultuyor. Bir süre ikilinin arasına giren şahıs, daha sonra aradan çekiliyor. Birkaç adım giden şahıs, yeniden ikilinin arasına girip ayırmak istiyor. Son bir hamle yapan şahıs, daha sonra kadın ile kayınbiraderin yanından uzaklaşıyor.

ARALARINDA BOĞUŞMAK YAŞANDI
İkilinin arasında yaşanan boğuşmadan sonra Ferdi B., yere düşen kadının elinden silahı almaya çalışırken vuruldu. Ayağa kalkan kadın, vücudunun ön kısmı otomobilin altına giren Ferdi B.'nin kafa bölgesine bir el daha ateş etti. Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde şahıs hayatını kaybetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da dehşet! Kayınbiraderini sokak ortasında katletti! O anlar kamerada | Video 02:24
Şanlıurfa'da dehşet! Kayınbiraderini sokak ortasında katletti! O anlar kamerada | Video 04.04.2023 | 11:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 04:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 4 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 04.04.2023 | 10:39
Mersin’de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:14
Mersin'de DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2023 | 10:40
Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını alan şahıslar adliyeye sevk edildi | Video 00:28
Yaşlı adamın 1.5 milyon lirasını alan şahıslar adliyeye sevk edildi | Video 04.04.2023 | 10:22
AFAD’dan 25 metre derinlikte yavru köpek kurtarma operasyonu | Video 01:09
AFAD'dan 25 metre derinlikte yavru köpek kurtarma operasyonu | Video 04.04.2023 | 10:18
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:55
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 04.04.2023 | 10:16
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 17 gözaltı kararı | Video 01:11
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına 17 gözaltı kararı | Video 04.04.2023 | 10:02
Cesedi bulunan Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:14
Cesedi bulunan Gabonlu kızın, çıplak ayak sokakta koşarken son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.04.2023 | 09:55
Evinin kirasını 11 lira eksik yatırınca tahliye kararı çıktı | Video 02:39
Evinin kirasını 11 lira eksik yatırınca tahliye kararı çıktı | Video 04.04.2023 | 09:29
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:50
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 04.04.2023 | 09:21
Yusufeli Barajı ve HES’te su yüksekliği 100 metreyi buldu | Video 02:22
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 100 metreyi buldu | Video 04.04.2023 | 08:54
Kadıköy’de Kur’an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video 02:07
Kadıköy’de Kur'an kursuna çirkin saldırı! Camlarını kırıp hakaretler yağdırdı! | Video 04.04.2023 | 09:02
Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video 01:34
Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video 04.04.2023 | 08:21
Maltepe’de kontrolden çıkan tır yol ayrımından D-100 kara yoluna düştü: 1 yaralı | Video 01:25
Maltepe’de kontrolden çıkan tır yol ayrımından D-100 kara yoluna düştü: 1 yaralı | Video 04.04.2023 | 08:21
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı | Video 01:24
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı | Video 04.04.2023 | 08:21
Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı | Video 01:15
Adana merkezli 10 ilde organize suç örgütüne operasyon: 136 gözaltı kararı | Video 04.04.2023 | 08:21
CHP’li Atıcı, Kaftancıoğlu’nun ’domuz ziyafeti’ rezilliğine arka çıktı! VİDEO HABER 00:15
CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! VİDEO HABER 04.04.2023 | 01:43
NASA, Artemis II’de görev alacak ekibi tanıttı | Video 04:40
NASA, Artemis II’de görev alacak ekibi tanıttı | Video 03.04.2023 | 23:05
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 00:34
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 03.04.2023 | 16:20
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 01:00
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı | Video 03.04.2023 | 15:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA