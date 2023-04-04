Şanlıurfa'da dehşet! Kayınbiraderini sokak ortasında katletti! O anlar kamerada | Video
Şanlıurfa’da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hülya B., apartmanın duvarından atlayarak kaçmaya çalışan kayınbiraderi Ferdi B.'nin arkasından duvardan atlıyor. Yolda gördüğü bir adamın arkasına sığınan Ferdi B., ile yüz yüze gelen Hülya B., silahını kayınbiraderine doğrultuyor. Bir süre ikilinin arasına giren şahıs, daha sonra aradan çekiliyor. Birkaç adım giden şahıs, yeniden ikilinin arasına girip ayırmak istiyor. Son bir hamle yapan şahıs, daha sonra kadın ile kayınbiraderin yanından uzaklaşıyor.
ARALARINDA BOĞUŞMAK YAŞANDI
İkilinin arasında yaşanan boğuşmadan sonra Ferdi B., yere düşen kadının elinden silahı almaya çalışırken vuruldu. Ayağa kalkan kadın, vücudunun ön kısmı otomobilin altına giren Ferdi B.'nin kafa bölgesine bir el daha ateş etti. Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde şahıs hayatını kaybetti.
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