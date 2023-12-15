Video Yaşam Şanlıurfa'da görülen yavru aslan her yerde aranıyor | Video
Şanlıurfa'da görülen yavru aslan her yerde aranıyor | Video

Şanlıurfa'da görülen yavru aslan her yerde aranıyor | Video

15.12.2023 | 12:25

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yol kenarına bırakıldığı öne sürülen yavru aslanı arama çalışmaları başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yavru aslan, Siverek - Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde bulunan okul kampüsleri yakınlarında görüldü. Okul çıkışı öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Öğrenciler aslanın görüntülerini çekerek yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede aslanı arama çalışmalarına başladı. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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