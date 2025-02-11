Video Yaşam Şanlıurfa'da kuduz alarmı: Yoldan geçen kadına kuduz köpek saldırısı kamerada | Video
Şanlıurfa'da kuduz alarmı: Yoldan geçen kadına kuduz köpek saldırısı kamerada | Video

Şanlıurfa'da kuduz alarmı: Yoldan geçen kadına kuduz köpek saldırısı kamerada | Video

11.02.2025 | 12:25

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Divan ve Bahçe köylerinde kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Kuduz olduğu belirlenen bir köpeğin saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen kadının köpeğin saldırısına uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası paniğe neden oldu. Bahçe köyünde bir köpeğin saldırısına uğrayan Emine A., yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi Siverek Devlet Hastanesi'nde yapılan kadın, Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aynı köpek, Divan köyünde yaşayan 11 yaşındaki Emir A. ve Mesut A.'ya da saldırarak yaralanmalarına neden oldu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan çocuklar, Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Olayın ardından köylüler tarafından etkisiz hale getirilen köpeğin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan testler sonucunda kuduz olduğu kesinleşti. Bunun üzerine Divan köyü uyarı tabelası yerleştirerek karantinaya alındı. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede bulunan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı uyguladı. Ayrıca, 6 ay süresince köye dışarıdan hayvan girişinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan yetkililer, şüpheli bir hayvan ısırığı veya saldırısı durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

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