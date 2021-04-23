Video Yaşam Şanlıurfa'da polis sahurda ramazan davulu çaldı

Şanlıurfa'da polis sahurda ramazan davulu çaldı

Şanlıurfa'da polis sahurda ramazan davulu çaldı
23.04.2021 | 14:42

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Şanlıurfa'da sahur için uyananlar resmi üniformasıyla davul çalan polisi görünce şaşkınlık yaşadı. Yüzleri gülümseten o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

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Şanlıurfa'da sahurda devriye gezen polis ekipleri yolda karşılaştıkları ramazan davulcusuyla bir süre sohbet etti. Ardından resmi üniformalı bir polis memuru ramazan davulcusunun elindeki davulu alarak çalmaya başladı. Sahur için uyanan ve polisin davul çaldığını gören vatandaşlar, gülümseten o anları cep telefonuyla kaydetti. Yoldan geçen sürücüler ise davul çalan polis memurunu görünce korna çalarak destekte bulundu. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

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