Video Yaşam Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi! Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu? İşte son durum! | Video
Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi! Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu? İşte son durum! | Video

Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi! Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu? İşte son durum! | Video

16.03.2023 | 14:55

Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi. Balıklıgöl'deki balıklara ne olduğu sosyal medyada gündem oldu. A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, Balıklıgöl’deki son durumu canlı yayında aktardı. Mahmutoğlu, ​“Balıkları görmek mümkün. Su yüzüne çıktığında görüyoruz.” ifadelerini kullandı..

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