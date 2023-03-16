Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi! Balıklıgöl'deki balıklara ne oldu? İşte son durum! | Video
Şanlıurfa’daki sel tarihi Balıklıgöl’e de hasar verdi. Balıklıgöl'deki balıklara ne olduğu sosyal medyada gündem oldu. A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, Balıklıgöl’deki son durumu canlı yayında aktardı. Mahmutoğlu, “Balıkları görmek mümkün. Su yüzüne çıktığında görüyoruz.” ifadelerini kullandı..
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