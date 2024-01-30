Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırıda kullanılan silahlardan biri bulundu! DNA incelemesi başladı | Video 30.01.2024 | 12:08 Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda kullanılan silahlardan biri parçalanmış halde bulundu. Şüphelilerin araçla giderken silah parçalarını attıkları iddia edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi: İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği ve terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olayı gerçekleştiren 1'i gözlüklü ve yüzlerinde kar maskeleri bulunan siyah kıyafetli iki zanlının da aralarında olduğu 52 şüphelinin yakalandığı operasyonda; adreslerden birinde 7.65 çapında bir silah ele geçirildi.

Silah, Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemeye alındı fakat silahın, olayda kullanılan silahlardan olmadığı belirlendi.

İki zanlının olayda kullandıkları silahlardan biri Kemerburgaz'da ormanlık alanda parçalanmış halde bulundu.

Şüphelilerin araçla giderken silah parçalarını attıkları iddia edildi.

İki kar maskesi ve bir mont da bulundu ve DNA incelemesi başlatıldı. İki kilometrelik alanda 300 polisle arama çalışmaları sürüyor.