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Sarıgül nineden depremzedelere bir düve daha | Video

Sarıgül nineden depremzedelere bir düve daha | Video

12.02.2023 | 16:26

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu 10 ile ülke genelinde yardım seferberliği başlatıldı.

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Kars'ın Akyaka ilçesi Karahan Köyünde yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül nine, yardım seferberliğini öğrenince, düvesini satarak depremzedelere bağışladı. Düveyi 13 bin TL'ye satan Sarıgül nine, karşılığında aldığı parayı da depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan'la Akyaka Kaymakamlığına gönderdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ne elektrik dağıtım hizmeti veren Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, yaşlı kadının bu anlamlı yardımına duyarsız kalmayarak, yeni bir düve satın alıp Sarıgül Nineyi ziyaret etti. Satılan düveyi alan kişi tarafından il dışına gönderildiği için yeni bir düve alan Fikret Akbaş, Sarıgül Ninenin evinde bu düveyi de depremzedelere bağışlanmasını istediğini duyduğunda "Biz size sürpriz yapalım dedik ama siz bize sürpriz yaptınız" dedi.

Sarıgül nine yaptığı bağış için, "Ben çok bir şey vermedim, Allah ölenlere rahmet, kalanlara sabır versin. Cumhurbaşkanımızı, askerimizi, milletimizi, tüm devlet büyüklerimizi üzerimizden eksik etmesin" diye konuştu. Gelen hediyeyi de depremzedelere bağışlayan Sarıgül nine, Fikret Akbaş'tan bir istekte bulunarak, "Sabah ezanda sokaktaki çeşmeden abdest alıyorum, sokak karanlık olduğu için bir adet sokak lambası istiyorum" dedi. Fikret Aktaş yanında bulunan Aras EDAŞ Kars Koordinatörü Ahmet İsabeyoğlu'na ilgili direğe armatürün hemen yapılması talimatını verdi ve kısa sürede armatür montajı yapıldı.

ACIYI PAYLAŞMAK GÖREVİMİZ
Depremin ilk anından bu yana hizmet bölgelerinde bulunan 7 ilden afet bölgesine destek ekip ve ekipman yönlendirdikleri söyleyen Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş ise, "Kardeşlerimizin acısını paylaşmak zorundayız, onlara destek olmak boynumuzun borcu. Afet bölgesinde ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor. Enerjisi olmayan bölgelere enerji sağlıyor. İnanıyorum ki bu acılı günler geride kalacak ve ülkemiz bununda üstesinden gelecek. Ben tekrar felakette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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