Sarıkız örümceği ile kedinin mücadelesi kamerada | Video 04.08.2025 | 12:19 Elazığ'da zehirli sarıkız örümceği ile kedinin mücadelesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Şabanlı köyünde bir kedi ile zehirli sarıkız örümceği karşı karşıya geldi. Bir süre örümceği inceleyen kedi ardından saldırdı. Kedinin örümceği yemesi cep telefonu kamerasın yansıdı.