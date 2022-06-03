Video Yaşam Sarıyer'de ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi | Video
Sarıyer'de ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi | Video

Sarıyer'de ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi | Video

03.06.2022 | 11:34

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Sarıyer'de, ambulansa yol vermek için ara sokağa dönüş yapan sürücünün kullandığı otomobille motosiklet çarpıştı. Motosikletten düşen 2 kişi, sürücünün dikkati sayesinde ambulansın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Park halindeki bir otomobile vuran ambulanstaki sağlık görevlileri, kendilerini unutup yaralıların yardımına koştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ferahevler Adnan Kahveci Bulvarı'nda saat 14.40 sıralarında meydana geldi. Ferahevler'den Tarabya yönüne giden 34 EGY 721 plakalı otomobilin sürücüsü Emir Cevahir, arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermek için ara sokağa yönelmek istedi. Bu sırada ters istikametten Ferahevler yönüne giden Furkan Karapınar'ın kullandığı 41 AHD 834 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Barış Karapınar, çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Arkadan gelen ambulans şoförü, son anda gördüğü yaralılara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Yolun kenarına savrulan motosikleti de altına alan ambulans, park halindeki 34 RRG 67 plakalı otomobile arkadan vurdu.

KENDİLERİNİ UNUTUP YARALILARIN YARDIMINA KOŞTULAR
Ambulanstan inen sağlık görevlileri, kendilerini unutup yaralıların yardımına koştu. Furkan Karapınar ile Barış Karapınar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, başka bir ambulansla kaldırıldıkları Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Ambulansın çarptığı otomobilin sahibi Murat Akkuş, Ambulans, yukarıdan aşağı siren çalarak geliyordu. Önünde de beyaz bir araba vardı. Araç, ambulansa yol vermek için sokağa dönmek istedi. Aşağıdan da motosiklet geliyordu. İkisi çarpıştı. Ambulans, motosiklettekilere çarpmamak için benim aracımın üzerine kırdı. Motosiklette iki genç vardı. İkisinin de bilinci açıktı. Araçta da iki genç vardı. Onlarda da herhangi bir sorun yoktu diye konuştu.
Ambulans şoförünün dikkati sayesinde olası bir facianın önlendiği kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün ara sokağa yöneldiği, bu sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı görülüyor. Arkadan gelen ambulans şoförü, yerdeki yaralılara çarpmamak için son anda manevra yaptıktan sonra yol kenarındaki motosikleti altına alarak park halindeki otomobile çarpıyor.

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