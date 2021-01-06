Video Yaşam Şehit babası kendisine saldırıp yumruklayan imamı affetti | Video

Şehit babası kendisine saldırıp yumruklayan imamı affetti | Video

Şehit babası kendisine saldırıp yumruklayan imamı affetti | Video
06.01.2021 | 16:57

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde park yerinde çıkan tartışma sırasında kavga ettiği Şehit Babası Kamil Demirci’ye yumruk atan imam Ahmet Akkaya, kendisinin elini öpüp özür diledi. Şehit babası Demirci’de kendisinden özür dileyen imamı affettiğini söyleyip hakkını helal etti.

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