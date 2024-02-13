Senfoni konserinde sahneye çıkan kedi gülümsetti | Video
Eskişehir’de verilen senfoni konseri esnasında sahneye atlayan kedinin komik ve şaşkın halleri seyircileri güldürdü.
Sanat ve Kültür Sarayı'nda bulun Senfoni Salonu'nda verilen senfoni konseri esnasında ilginç bir olay gerçekleşti. Arka bölümünden sahneye atlayan kedi karşılaştığı müzik ritimleri ve seyircilerden dolayı şaşkınlık yaşadı. Kedi, daha sonra enstrüman çalan sanatçıların yanına sokuldu. Şaşkın bakışlarla etrafı izleyen kedi koşarak girdiği yerden sahneyi terk etti. Kedinin şaşkın ve komik tavırları seyircileri gülümsetirken, yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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