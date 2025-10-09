Video Yaşam Serdar Öktem cinayeti! Şüphelilerin saldırıdan önce alışveriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı | Video
09.10.2025 | 12:15

Şişli'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisinin bir akaryakıt istasyonunun marketinden alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Şişli'de Zincirlikuyu'dan Beşiktaş yönüne giden otomobile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağında uzun namlulu silahla saldırı yapıldı. Saldırıda otomobildeki avukat Serdar Öktem ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Öktem, hayatını kaybetti. Saldırıda kullanılan araç, Arnavutköy'de ormanda bulundu. Saldırıya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ KAMERADA

Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerden ikisinin saldırıdan 2 saat önce bir akaryakıt istasyonundan alışveriş yaptığını belirledi. Alışveriş sırasında iki şüpheli marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

