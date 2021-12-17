Seren Serengil ameliyat öncesi veda videosu çekti! 'Hakkınızı helal edin' | Video
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Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil 08:50’de ameliyata alındı. Serengil, ameliyat öncesi bir video çekerek ‘Hakkınızı helal edin’ dedi.