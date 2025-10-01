Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi | Video
Samsun'da son haftalarda art arda yaşanan evden hırsızlık olaylarına karışan şüpheli, önce hırsızlık için keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya, sonrasında ise polise yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.K.'nin 13.09.2025'te bir ikametten 30 bin lira değerinde cep telefonu ve altın küpe çalınması ve 26.09.2025'te bir ikametten 40 bin lira değerinde televizyon ve laptop çalınması olayına karıştığı, 15.09.2025'te bir eve balkondan girilerek ev sahibi tarafından fark edilince kaçılması, 30.09.2025'te yine balkondan girilen bir ikamette ev sahibinin görmesi üzerine kaçtığı tespit edildi.
Polis yakalanan şahısla birlikte hırsızlığa konu yaklaşık 70 bin lira değerinde; televizyon, laptop, cep telefonu ve ziynet eşyaları ele geçirerek, sahiplerine teslim etti.
Zanlının ikametinde yapılan aramada ayrıca müracaatı bulunmayan ancak çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu, altın kolye ve bileklik ile çeşitli ev eşyalarıyla birlikte, hırsızlıkta kullandığı kıyafet ve tornavida bulundu.
Sorgulamada A.K.'nin 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık' suçlarından da arandığı ortaya çıktı.
Polisteki sorgulanması tamamlanan A.K., bugün adliyeye sevk edildi.
