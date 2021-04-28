Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir? İşte yanıtlar | Video

Seyahat İzin Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır, Şartları Nelerdir soruları il dışına çıkmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Perşembe akşamı başlayacak olan 17 günlük tam kapanmayı duyurdu. Tam 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında il dışına çıkmak isteyen kişilerin seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi nasıl alınır ve nereden alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte tüm cevaplar.