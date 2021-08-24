Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile romantik dansı sosyal medyada olay oldu!
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Şeyma Subaşı sevgilisi Mısırlı Zengin Mohammed Alsaloussi ile yaptığı romantik dans görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.