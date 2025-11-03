Video Yaşam Siber suçlarla mücadeleye devam! 539 şüpheli yakalandı | Video
Siber suçlarla mücadeleye devam! 539 şüpheli yakalandı | Video

Siber suçlarla mücadeleye devam! 539 şüpheli yakalandı | Video

03.11.2025 | 09:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, siber suçlarla mücadele kapsamında 10 gündür süren operasyonlarda 539 şüphelinin yakalandığını belirterek bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, 59 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 190 şüpheli şahsın tutuklandığını, 111'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiğini vurgulayarak şu bilgileri verdi:

"Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, 'ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; yaklaşık 404 milyon TL değerinde 7 adet şirket, 3 adet konut ve 5 adet arsaya el konuldu."

