Siirt’te 10 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video

07.08.2025 | 16:05

Siirt’te 10 milyon TL değerinde 258 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, yol kontrol noktasında durdurulun bir minibüste yolcu olarak bulunan Y.Ö'ye ait olduğu koltuk ve bagaj kısmına gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 258 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, Y.Ö. gözaltına alındı.
