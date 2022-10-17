Video Yaşam Silahla oynarken kendisini vurdu | Video
Silahla oynarken kendisini vurdu | Video

Silahla oynarken kendisini vurdu | Video

17.10.2022 | 08:40

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Bursa’da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendisini kasığından vurarak yaraladı.

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Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi, Mehmet Çelebi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre göre, köprünün altında oturan Onur D. (37) silah ile oynarken, tabancanın ateş alması sonucu kasığından vuruldu. Silah sesi üzerine çevrede hurda toplayan bir vatandaş yaralı haldeki Onur D.'yi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kasığından kurşun isabet almış kişiyi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaptı.

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