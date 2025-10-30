Video Yaşam Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü | Video
30.10.2025 | 11:08

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Fenerköy mevkiinde binek otomobil seyir halindeki bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 08.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Silivri Fenerköy mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki 34 KZ 5440 plakalı araç, sağ şeritte seyir halindeki soda yüklü tıra aradan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kimliği henüz tespit edilemeyen erkek sürücü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine şok sayıda jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kullanılamaz hale gelen binek araçtaki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde Jandarma Trafik Denetim Timi tarafından kaza ve araçlar raporlandı. Ekiplerin çalışması sonrasında cenaze morga kaldırılırken araçlarda otoparka çekildi. Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
