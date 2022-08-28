Şırnak Silopi'de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi, linç girişimini polis önledi | Video
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa linç girişimini polis önledi.