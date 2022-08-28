Video Yaşam Şırnak Silopi'de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi, linç girişimini polis önledi | Video
Şırnak Silopi'de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi, linç girişimini polis önledi | Video

Şırnak Silopi'de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi, linç girişimini polis önledi | Video

28.08.2022 | 08:48

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa linç girişimini polis önledi.

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Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Sanat Sokağı'nda R.S. (19) adlı genç kız, İ.Ç. (34) adlı şahsın kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.'yi darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.Ç.'yi kalabalığından elinden alan ekip, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı. Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, genç kızın ailesi ve akrabalarının da olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin olayı yatıştırmasının ardından şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan kavga anları kameraya yansıdı.

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