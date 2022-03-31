Video Yaşam Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada | Video
Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada | Video

Şişli'de mazgal hırsızlığı kamerada | Video

31.03.2022 | 16:28

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OTOMATİK OYNAT

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Şişli'de geçtiğimiz günlerde bir otelin önünden mazgal çalan 2 hırsız emniyet ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde saat 12.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin girişindeki hava menfezi mazgalları çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızları çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Çaldıkları mazgalları çekçek arabasına yükleyip olay yerinden kaçan A.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu aynı gün saat 17.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin sorgusunun ardından A.K. ve Y.Ç. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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