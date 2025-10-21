Sivas’ta ikamet yangını, kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı | Video 21.10.2025 | 09:18 Sivas’ta iki katlı ikamette çıkan yangında bir kat tamamen kullanılmaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Sivas kent merkezi Orhangazi Mahallesi 7. Sokak üzerindeki iki katlı bir ikamette yaşandı. M.A. ve M,Ş'nin ikamet ettiği iki katlı binanın 1. Katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı sardı. Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalecisiyle yangın kontrol altına alınsa da ikamet tamamen kullanılmaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangında A.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.