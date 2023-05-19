Siverek’te öğrenciler dev Türk Bayrağıyla şehir turu attı | Video 19.05.2023 | 15:47 Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolaysıyla yapılan programda, öğrenciler dev Türk bayrağıyla yaklaşık 3 kilometre şehir turu attı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Anma töreni, çelenk sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Siverek Kapalı Spor salonunda devam eden anma programında, Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs gören jimnastik, halk oyunları ve birçok alandaki kursiyer öğrenciler gösteri düzenledi.Program 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Madalya ve kupaların verilmesiyle son buldu.