Skuter D-100'de otomobilleri solladı; hız kadranı 120 km'yi gösterdi | Video 06.12.2023 | 10:23 Kadıköy D-100 karayolunda elektrikli skuter sürücüsünün yaklaşık 120 kilometre hıza ulaşıp araç solladığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tehlikeli yolculuk D-100 karayolu Acıbadem mevkii Harem istikametinde görüntülendi. Hem trafiği hem hayatını tehlikeye atarak yolculuk yapan elektrikli skuter sürücüsü, yaklaşık 120 kilometre hıza ulaşarak trafikte diğer araçları solladı. Olay, yanından geçen araç sürücüsü tarafından kayda alındı. Kayıt yapan sürücü, kendisi 110 kilometre hızla giderken, skuterin 120 kilometre hızla gittiğini göstererek şaşkınlığını gizleyemedi