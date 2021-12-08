Sokak köpekleri kız çocuğuna böyle saldırdı | Video

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde sokak köpeklerini saldırısından son anda kurtulan kız çocuğunun görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Reşadiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde 3 sokak köpeği kaldırımda yürüyen S.C.Y.'ye(14) saldırdı. Korku ile kaçan kız çocuğu bir esnafın dükkanın önünde kaldırıma ayağı takılarak yere düştü. Kızın çığlıklarını fark eden esnaf ve vatandaşlar köpeklerin kızı ısırmasına ramak kala müdahale etti. Vatandaşların yardımı ile köpekler bölgeden uzaklaştırıldı. Yere düşen kız ise olayın şoku ile bir süre kendine gelemedi. Olayı yara almadan atlatın kız büyü korku yaşadı.