Video Yaşam Sokak ortasında silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Sokak ortasında silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Sokak ortasında silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

02.12.2021 | 08:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sokak ortasında silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:23
Sokak ortasında silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.12.2021 | 08:51
Kartal’da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce cip sonra başka bir otomobil çarptı | Video 02:40
Kartal'da feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya önce cip sonra başka bir otomobil çarptı | Video 02.12.2021 | 08:48
Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan’ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı! | Video 03:13
Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan'ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı! | Video 01.12.2021 | 22:37
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in dansı ilgi topladı | Video 00:27
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in dansı ilgi topladı | Video 01.12.2021 | 18:24
İETT şoförü ambulans şoförünü darp etti | Video 00:25
İETT şoförü ambulans şoförünü darp etti | Video 01.12.2021 | 21:23
Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti! | Video 10:22
Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti! | Video 01.12.2021 | 19:04
Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu! | Video 00:19
Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu! | Video 01.12.2021 | 18:50
E-5 Karayolu’nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu | Video 03:37
E-5 Karayolu’nda korkunç olay: Sevgilisiyle tartışan adam otobüs durağında kendisini vurdu | Video 01.12.2021 | 17:55
Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü | Video 01:01
Fatih Balat’ta bulunan iki katlı metruk binanın bir kısmı yola çöktü | Video 01.12.2021 | 18:02
Ümraniye’de fırtınadan hasar gören çatıyı onarırken yangın çıktı | Video 00:14
Ümraniye'de fırtınadan hasar gören çatıyı onarırken yangın çıktı | Video 01.12.2021 | 17:48
SON DAKİKA: Yozgat’ta 1 aylık bebeğin sobada yakıldığı dehşette son dakika gelişmesi! Anne Fatma Büyük’ün diğer çocuğu... 04:00
SON DAKİKA: Yozgat'ta 1 aylık bebeğin sobada yakıldığı dehşette son dakika gelişmesi! Anne Fatma Büyük'ün diğer çocuğu... 01.12.2021 | 17:26
SON DAKİKA: Yozgat’ta dehşet! 1 aylık bebeği sobada yakan anne Fatma Büyük... Dehşet evi kamerada 00:54
SON DAKİKA: Yozgat'ta dehşet! 1 aylık bebeği sobada yakan anne Fatma Büyük... Dehşet evi kamerada 01.12.2021 | 17:09
Dekolteli hırsızlar kamerada! Evde uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu bile çaldılar | Video 07:33
Dekolteli hırsızlar kamerada! Evde uyuyan çocuğun elindeki cep telefonunu bile çaldılar | Video 01.12.2021 | 16:33
Ümraniye’de çatısı alev alev binada mahsur kalan kişinin kurtarılma anı | Video 01:37
Ümraniye'de çatısı alev alev binada mahsur kalan kişinin kurtarılma anı | Video 01.12.2021 | 16:41
Kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz’i etkisi altına aldı; balıkçı tekneleri hasar gördü | Video 01:59
Kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'i etkisi altına aldı; balıkçı tekneleri hasar gördü | Video 01.12.2021 | 16:19
Kurusıkı tabanca ve elektroşok cihazıyla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı | Video 02:43
Kurusıkı tabanca ve elektroşok cihazıyla soyguna kalkışan şüpheli yakalandı | Video 01.12.2021 | 16:13
Son dakika haberi: Ümraniye’de 10 katlı binanın çatısında yangın! | Video 03:05
Son dakika haberi: Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında yangın! | Video 01.12.2021 | 16:03
Sultangazi’de ‘Örümcek Adam’ gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü | Video 01:43
Sultangazi’de ‘Örümcek Adam’ gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü | Video 01.12.2021 | 15:43
Kocaeli’de yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor | Video 01:55
Kocaeli'de yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor | Video 01.12.2021 | 15:43
Kuru yük gemisinde görevli Azeri gencin denize düşme anı kamerada | Video 00:47
Kuru yük gemisinde görevli Azeri gencin denize düşme anı kamerada | Video 01.12.2021 | 15:43

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. 3 kişinin yaralandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle caddeye gelen bir grup ile caddede bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Hasbi G. (65), Mesut E. (46) ve o sırada cadde üzerinde bir ticari takside bulunan Gül A. yaralandı. Otomobiliyle gelen grup ise yine otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda cadde üzerinde 23 boş kovan bulundu. 6 merminin ise çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan sokak ortasındaki çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun uzaktan bir süre tartıştıkları görülüyor, daha sonra ise silahlar patlıyor. Yaşanan çatışmayı bazı vatandaşlar kaldırımdan izliyor. Silah sesleri sustuğunda ateş eden şahsın arkadaşı diğer gruba bakarak bağırıyor. Şahıslar daha sonra otomobillerine koşarken, çevredeki vatandaşların yaşadığı panik görülebiliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA