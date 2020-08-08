Osmaniye'de üniversite öğrencisi Renault Toros'a yaptığı yazılım sayesinde Elon Musk'ın Tesla’sına rakip oldu | Video

Osmaniyeli genç, Elon Musk'ın Tesla elektrikli otomobiline yazdığı özel yazılımla 1999 model Renault Toros araçla rakip oldu! Osmaniye’de yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, yaptığı yazılımla 1999 model Renault Toros marka otomobile sesli komutla otomobili çalıştırma, kapatma, ışıkları yakma gibi özellikler ekledi.