Video Yaşam SON DAKİKA: Ankara'da dehşet! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Ankara'da dehşet! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Ankara'da dehşet! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti! Olay yerinden ilk görüntüler...
07.07.2021 | 14:04

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SON DAKİKA: Ankara'da dehşet! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti! Olay yerinden ilk görüntüler... 07.07.2021 | 14:04
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Son dakika haberleri... Ankara Mamak'ta bir anne kızı ve iki torununu öldürdükten sonra intihar etti.

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