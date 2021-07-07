SON DAKİKA: Ankara'da dehşet! Kızını ve iki torununu öldüren kadın intihar etti! Olay yerinden ilk görüntüler...
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Son dakika haberleri... Ankara Mamak'ta bir anne kızı ve iki torununu öldürdükten sonra intihar etti.