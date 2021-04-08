Son dakika! Beklenen kar balkanlardan giriş yaptı | Video

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Beklenen kar yağışı Türkiye'ye geldi. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde kar yağışı köyleri beyaza bürüdü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürüdü. Kar yağışı çevre köylerde de etkili olmaya başladı.
Meteoroloji verilene göre, kar yağışının zaman zaman etkili olacağı cumartesi gününe kadar soğuk hava dalgasının Trakya bölgesinde etkili olacağı tahmin ediliyor.