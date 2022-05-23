Video Yaşam Son Dakika: Beyazıt'ta silahlı kavga; Sivil polis yaralandı! | Video
Son Dakika: Beyazıt'ta silahlı kavga; Sivil polis yaralandı! | Video

Son Dakika: Beyazıt'ta silahlı kavga; Sivil polis yaralandı! | Video

23.05.2022 | 11:24

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Son dakika haberi: FATİH'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sivil polis de yaralandı.

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Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken yaralılar arasında sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.

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