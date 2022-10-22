Video Yaşam SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

22.10.2022 | 13:35

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OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi’nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 02:26
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İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsünde yangın! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yangından son dakika görüntüleri...

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