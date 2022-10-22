SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi'nde yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

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OTOMATİK OYNAT
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Kocaeli Kartepe'de park halindeki araç alev alev yandı 22.10.2022 | 13:06
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Konya'da drift atan lüks otomobil kamerada! 22.10.2022 | 11:34
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Peşindeki köpeklerden polis aracına girerek kurtulan kedi kamerada 22.10.2022 | 10:47
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Motosikletin önüne atlayan kedi, kazaya sebep oldu... O anlar kamerada 22.10.2022 | 10:25
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Oyuncu olmak isteyenleri dolandıran şebekeye operasyon: 6 şüpheli tutuklandı 22.10.2022 | 10:03
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2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı… 22.10.2022 | 10:03
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Meksika’da okul çevresinde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı | Video 21.10.2022 | 22:38
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Irak'a ait tarihi eserler iade edildi | Video 21.10.2022 | 16:46
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Para çalıp kaçan zanlıyı vatandaşlar yakaladı | Video 21.10.2022 | 16:46
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Diyarbakır’da düzensiz göçmen organizatörü 17 şüpheli tutuklandı | Video 21.10.2022 | 15:53
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Kamyon gibi yüklenmiş otomobil trafikte böyle ilerledi | Video 21.10.2022 | 14:54
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İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi güney kampüsünde yangın! Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yangından son dakika görüntüleri...