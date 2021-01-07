Son dakika! Çorum'da büyü vahşeti! 4 patisi kesilmiş kediyi... | Video

Son dakika haberleri... Çorum'da patileri kesilmiş kedi yolun kenarına atılmış halde bulundu! Patileri kesilmiş ölü kedinin büyü yapmak için kullanıldığı iddia ediliyor. Polis ekipleri kedinin patilerini kesen kişi ya da kişileri belirlemeye çalışıyor.

Çorum'da Buharaevler 27'inci sokakta sabah sporu yapan Muzaffer Önsöz, otların arasında 4 patisi kesilmiş halde bir kedi fark etti. Önsöz, fotoğraflarını çektiği kedinin durumunu soysal medyada paylaştı. Polis ekipleri de ihbar üzerine alanda inceleme yaptı. Kedinin patilerini kim ya da kimlerin kestiği araştırılıyor. Kediyi fark eden Muzaffer Önsöz, "Arkadaşlarımla görüştüğüm şekliyle böyle bir batıl inanç varmış. Hayvanların ayaklarını kestikleri yeni bir trend büyü varmış. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Böyle bir inanış gerçekten varsa bu korkunç bir şey. Nasıl bir inanış, nasıl bir saplantı bu? Çok üzgünüm. Umarım yetkililer bunun sorumlularını bulur" dedi.