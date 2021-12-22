SON DAKİKA: Esra Erol Ogün Bey'in kayıp eşi Berivan Patan'ı buldu! Esra Erol'da beklenen yüzleşme...

atv Esra Erol'da son dakika! Esra Erol'un bulduğu Ogün Bey'in kayıp eşi Berivan Patan'dan canlı yayında açıklama...

Kayıp Berivan'ı Esra Erol buldu

Berivan Hanım kayıp olmadığını, zaten şu anda da işten çıktığını, ailesinin kendisine istediği zaman ulaştığını, eşinin de ulaştığını, oraya ne amaçla çıktığının farkında olmadığını söyledi. Ogün Bey eşinin ne iş yaptığını bilmediğinden söz edince Berivan Hanım ne iş yaptığının eşini ilgilendirmediğini, evden geri dönmek üzere ayrıldığını ama eşinin yaptıkları yüzünden geri dönmediğini, eşinin çocuğu da vermediğini, kayıp başvurusu da yapınca geri dönmekten vazgeçtiğini ifade etti.