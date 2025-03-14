SON DAKİKA: Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu: Erkan Kork hakkında gözaltı kararı! | Video
Son dakika haberi: Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork liderliğindeki yasa dışı bahis örgütüne operasyon düzenlendi. 59 şüpheliden 49'u yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, değeri toplamda 6 milyar 900 milyon TL olan Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete ise el konuldu.
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