Video Yaşam SON DAKİKA: Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu: Erkan Kork hakkında gözaltı kararı! | Video
SON DAKİKA: Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu: Erkan Kork hakkında gözaltı kararı! | Video

SON DAKİKA: Flash TV, Pozitifbank ve Payfix'e el konuldu: Erkan Kork hakkında gözaltı kararı! | Video

14.03.2025 | 09:29

Son dakika haberi: Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork liderliğindeki yasa dışı bahis örgütüne operasyon düzenlendi. 59 şüpheliden 49'u yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, değeri toplamda 6 milyar 900 milyon TL olan Flash TV, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete ise el konuldu.

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