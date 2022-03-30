Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
SON DAKİKA: Gaziantep'te velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı 30.03.2022 | 16:34
02:10
16 milyar liralık vurgunu yakalayan polislere ödül | Video 30.03.2022 | 16:01
02:00
Vicdansız anne bebeğini çöp konteynerine böyle atmış | Video 30.03.2022 | 15:40
00:47
00:10
00:40
02:06
04:20
02:34
Rize'deki heyelanda meydana gelen hasarın boyutu böyle görüntülendi | Video 30.03.2022 | 13:23
02:22
04:43
Karavana çevrilen yolcu otobüsünün içi kamerada... Türkiye turuna çıktı! 30.03.2022 | 13:28
00:14
Araba çalmaya çalıştı, mahalleli döverek öldürdü | Video 30.03.2022 | 13:14
00:12
İstanbul ve Bursa'da FETÖ operasyonu | Video 30.03.2022 | 13:13
00:50
Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında | Video 30.03.2022 | 12:54
06:21
06:21
İzmir Körfezi'ndeki endişelendiren görüntünün sebebi belli oldu! 30.03.2022 | 12:23
02:13
01:45
Tekme ve yumruklu kavga kamerada! Önce darp etti sonra montunu çaldı | Video 30.03.2022 | 10:33
01:10
Bursa'da karayolunda tırın kaza anı kamerada | Video 30.03.2022 | 10:33
00:20
Kadını tekme ve yumrukla herkesin içinde böyle dövdü | Video 30.03.2022 | 10:33
Gaziantep'te, bir okulda öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Okul önünde çıkan silahlı kavgada bir veli silahla omuzundan yaralandı.