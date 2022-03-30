Video Yaşam SON DAKİKA: Gaziantep'te velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı
SON DAKİKA: Gaziantep'te velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı

SON DAKİKA: Gaziantep'te velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı

30.03.2022 | 16:34

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SON DAKİKA: Gaziantep’te velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı 00:43
SON DAKİKA: Gaziantep'te velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı 30.03.2022 | 16:34
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Gaziantep'te, bir okulda öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Okul önünde çıkan silahlı kavgada bir veli silahla omuzundan yaralandı.

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