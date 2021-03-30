Son dakika Haberi | Bakan Selçuk onayladı: MEB'den il il yüz yüze eğitim açıklaması | Video
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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi kamuoyu ile paylaşılan kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceği bildirilmişti. MEB valiliklerin, il hıfzıssıhha kurulları ile farklı bir karar almadığı müddetçe okulların mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edeceklerini aktarıldı.