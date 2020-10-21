Son dakika haberi... Bolu'da dehşet! Tuvalette doğum yapıp, bebeğini çöpe atan kadın kamerada | Video

Son dakika: Bolu'da bir otobüs dinlenme tesisi tuvaletinde doğum yaptıktan sonra doğurduğu bebeği çöpe atan kadın görüntüleri ortaya çıktı! TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe bırakarak ölümüne sebep olduktan sonra otobüse binip İstanbul'a giden anne S.E. (39) otogarda yakalandı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanan annenin Bolu'ya getirileceği öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Dinlenme tesisinde temizlik işçisi olarak çalışan kişi, çöpleri topladığı sırada, çöpte yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etti. Gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşayan temizlik görevlisi durumu tesis yetkililerine haber verdi. Tesis yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede yeni doğmuş bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.



ANNE, GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Yeni doğan bebeğin ölümüne sebep olan kişiyi bulmak için jandarma ekipleri tesisteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, Erzurum'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirledi.



Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen S.E., İstanbul Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gelen otobüste yakalanarak gözaltına alındı. S.E.'nin işlemleri için Bolu'ya getirileceği öğrenildi.