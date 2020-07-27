Video Yaşam Son Dakika Haberi: Trabzon'da tepki çeken skandal eğlencenin şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi: Trabzon'da tepki çeken skandal eğlencenin şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son Dakika Haberi: Trabzon'da tepki çeken skandal eğlencenin şok görüntüleri ortaya çıktı | Video
27.07.2020 | 12:28

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Son Dakika Haberi: Trabzon'da tepki çeken skandal eğlencenin şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:01
Son Dakika Haberi: Trabzon'da tepki çeken skandal eğlencenin şok görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.07.2020 | 12:28
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Son Dakika... Trabzon'da bir kafede düzenlenen ve hiç bir corona virüsü tedbirine uyulmayan skandal eğlencenin şoke eden görüntüleri ortaya çıktı!

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Trabzon'da son günlerde koronavirüs vakalarında artış yaşanırken, dün gece kentteki bir kafede düzenlenen partide tedbirlerin hiçe sayıldığı görüldü.
Türkiye genelinde koronavirüs vakaları düşüş gösterirken, Trabzon'da son günlerde vaka sayıları artıyor. Ortahisar ilçesinde hafta sonları parti düzenleyen bir kafede dün gece kaydedilen görüntüler, vatandaşların ihmallerini gözler önüne serdi. Türkiye genelinde zincir şubeleri bulunan bir kafede organize edilen eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Katılanların çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu partide çekilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Pek çok takipçinin tepkisine nenden olan görüntülerle ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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