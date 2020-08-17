Son Dakika Haberi... Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar canlı yayında o anları anlattı | Video
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Elazığ’da otomobil takla attı: 4 yaralı | Video 17.08.2020 | 13:23
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Antalya'da ölüm bankta otururken böyle yakaladı | Video 17.08.2020 | 12:42
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Ayçiçeği tarlalarında hasat başladı | Video 17.08.2020 | 11:52
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Kastamonu’da direğe çarpan otomobil ortadan yamuldu | Video 17.08.2020 | 11:09
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Son Dakika Haberi... Bursa'da pompalı tüfekli dehşet: 3 yaralı | Video 17.08.2020 | 10:22
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Bursa'da halaylı kına gecesinde tepki çeken skandal görüntüler | Video 17.08.2020 | 10:07
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Son Dakika Haberi... Aydın’da siyanür paniği: 1 ölü | Video 17.08.2020 | 09:40
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İstanbul'da orman yangınlarını önlemek için helikopterli denetim | Video 17.08.2020 | 09:38
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Son dakika! Emirgan Korusu'nda yangın! İşte ilk görüntüler! | Video 16.08.2020 | 21:51
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Yatağında vahşice öldürülen kadının cinayeti 18 yıl sonra çözüldü | Video 16.08.2020 | 19:40
Son dakika... Diyarbakır'daki sosyal deneyde aç olduğunu söyleyen youtuberlara yemek ısmarlayan sokak satıcısı çocuklar A Haber canlı yayınında yaşananları anlattılar...