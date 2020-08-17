Video Yaşam Son Dakika Haberi... Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar canlı yayında o anları anlattı | Video

Son Dakika Haberi... Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar canlı yayında o anları anlattı | Video

Son Dakika Haberi... Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar canlı yayında o anları anlattı | Video
17.08.2020 | 12:37

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Son Dakika Haberi... Türkiye'nin konuştuğu Diyarbakırlı çocuklar canlı yayında o anları anlattı | Video 06:00
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Son dakika... Diyarbakır'daki sosyal deneyde aç olduğunu söyleyen youtuberlara yemek ısmarlayan sokak satıcısı çocuklar A Haber canlı yayınında yaşananları anlattılar...

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Türkiye bu sosyal deneyi konuşuyor! Diyarbakırlı çocuklardan yürekleri ısıtan karşılama... | Video

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