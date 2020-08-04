Video Yaşam Son Dakika Haberi: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan YKS'de flaş üniversite tercihi açıklaması | Video

Son Dakika Haberi: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan YKS'de flaş üniversite tercihi açıklaması | Video

Son Dakika Haberi: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan YKS'de flaş üniversite tercihi açıklaması | Video
04.08.2020 | 16:32

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Son dakika... YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, “Hayatınızın önemli karar anlarından biri olan bu süreçte size tavsiyemiz, istediğiniz ve sevdiğiniz programları tercih etmenizdir” dedi.

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Yükseköğretim Kurumları Başkanlığı (YÖK) tarafından bu yıl üniversite tercihi yapacak adaylar için Covid-19 salgını nedeniyle olası riskleri en aza indirgeyerek süreci kolaylaştırmak amacıyla, üniversitelerin ve programlarının dijital ortamda tanıtılmasına yönelik 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla ilk kez düzenlenecek olan sanal fuar bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.


Tercih yapacak üniversite adaylarının dikkat etmesi gereken hususlar konusunda açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, "Öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavında göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, bu süreci sizin için kolaylaştırmak maksadıyla 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla bir fuar düzenleyerek üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak istedik. Bu Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkili temsilcilerinden öğrenebileceksiniz. Ayrıca YÖK-ATLAS uygulamamızın da tercih sürecinde size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.


Tercih aşamasında tavsiyelerde de bulunan Saraç, "Hayatınızın önemli karar anlarından biri olan bu süreçte size tavsiyemiz, istediğiniz ve sevdiğiniz programları tercih etmenizdir. Herhangi bir alanda başarılı olabilmek için o alanın ilgi duyduğunuz bir alan olması son derece önemlidir. İlgi duymadığınız bir alanda üstün başarı gösterme ihtimaliniz düşüktür. Sevmediğiniz, ilgi duymadığınız programları tercih etmemenizi, sadece üniversite okumuş olmak için tercih yapmamanızı tavsiye ederim. Öğrenci dostu yeni YÖK olarak, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip alanlardaki bazı programlara ilk on beş tercihinde yer verip ilk üç sırada yerleşen öğrencilerimizi öğrenimleri boyunca YÖK bursu ile destekliyoruz. Bu programlar, ülke genelindeki ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri, veterinerlik, astronomi, astrofizik ve temel bilimler; fizik, kimya, biyoloji, matematiktir" şeklinde konuştu.


Fizik, kimya, biyoloji ve matematik lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilerin diledikleri takdirde, YÖK tarafından İstanbul Üniversitesi bünyesinde özel olarak oluşturulan Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında öğrenim görebileceklerini açıklayan Saraç, "Yine YÖK ile yapılan iş birliği protokolleri uyarınca tekstil, deri, maden, jeoloji, maden ve cevher hazırlama gibi mühendislik lisans programlarını tercih eden ve başarısı sırası yüksek olan öğrenciler asgari ücrete varan çeşitli miktarlarda farklı meslek kuruluşlarınca burslandırılmaktadır. Tercihte bulunmadan önce bu programları gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Her bir programın, eğer siz kendinizi ona verir ve azimle çalışırsanız, size başarılı bir hayatın kapılarını açacağını unutmayınız" dedi.


Fuarın, aday öğrencileri hayali kurdukları üniversitelerle buluşturmayı hedeflediğini de ifade eden Saraç, "Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun" diye konuştu.


4-7 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek sanal fuarla YÖK, salgın dolayısıyla oluşabilecek riskleri de dikkate alarak öğrencilere tercih edeceği üniversite ve programın üniversitelerce dijital ortamda yakından tanıtılmasını hedefliyor.


YÖK'ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek olan sanal fuarda yükseköğretim kurumları 'canlı tanıtım etkinlikleri yapıp, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşme' gerçekleştirebilecekler. Sanal fuara katılan üniversiteler ayrıca öğrencileri merak ettikleri hususlarda 'canlı sohbet yoluyla da bilgilendirme' imkânı da bulacak.


Üniversite tercihi yapacak gençlere; yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkânları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkânların anlatılmasının hedeflendiği sanal fuar'a https://sanalfuar.yok.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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