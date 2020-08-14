Son Dakika Haberi | YÖK'ten flaş açıklama! Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu 'Karma model' nedir? | Video

Son dakika | YÖK, pandemi sürecinde üniversitelerin açılacağı tarihi açıkladı! Üniversiteler ne zaman açılacak? (14 Ağustos 2020 Cuma) YÖK üniversitelerin 1 Ekim 2020 tarihinden sonra açılacağını duyurdu. YÖK, üniversitelerde 1 Ekim 2020 tarihinde itibaren Yükseköğretimde 'Karma Model'in uygulanabileceğini belirtti. İşte YÖK'ün üniversitelerin açılış tarihi ve Yükseköğretimde Karma Model ile ilgili açıklamasının detayları...