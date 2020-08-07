Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tepki çeken skandal görüntü! Lüks aracıya... | Video
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Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta lüks aracıya köpeğe çarpan sürücünün hiç bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı anlara ait şok görüntüler ortaya çıktı...
İstanbul Beşiktaş'ta bir köpek otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Otomobilin köpeğe çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü yıllardır apartman sakinlerinin baktığı köpeğe çarptı. Yolda yürüyen köpeğe çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, köpek ağır yaralandı. Lüks otomobilin köpeğe çarpma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolda yürüyen köpeğe çarpıp uzaklaşma anları yer alıyor.