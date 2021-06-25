Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı...

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı...

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı...
25.06.2021 | 09:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı... 02:03
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı... 25.06.2021 | 09:46
SON DAKİKA: Elazığ'da feci kaza! 3 ölü, 12 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 03:45
SON DAKİKA: Elazığ'da feci kaza! 3 ölü, 12 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 25.06.2021 | 09:46
İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı 03:45
İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı 25.06.2021 | 09:25
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı | Video 04:07
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı | Video 25.06.2021 | 09:14
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı | Video 04:12
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı | Video 25.06.2021 | 08:49
İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış | Video 01:40
İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış | Video 25.06.2021 | 08:49
Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:19
Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 25.06.2021 | 08:49
Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı 00:35
Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı 25.06.2021 | 08:28
İstanbul Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 05:00
İstanbul Sultangazi'de alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı 25.06.2021 | 08:28
İzmir'de dehşet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış 02:27
İzmir'de dehşet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış 25.06.2021 | 08:28
İstanbul'da genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti 01:20
İstanbul'da genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti 25.06.2021 | 08:26
Muğla Fethiye'de feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 01:04
Muğla Fethiye'de feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 25.06.2021 | 08:28
Maskesiz-mesafesiz kumara 13 bin lira ceza! | Video 00:28
Maskesiz-mesafesiz kumara 13 bin lira ceza! | Video 24.06.2021 | 23:00
Şevval Şahin'in eski sevgilisi mekanı bastı yeni sevgilisini denize attı! O anlar kamerada | Video 00:14
Şevval Şahin'in eski sevgilisi mekanı bastı yeni sevgilisini denize attı! O anlar kamerada | Video 24.06.2021 | 22:25
Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti! | Video 00:10
Şevval Şahin ile ilgili inanılmaz iddia! Yeni aşkıyla yemek yiyen Şahin’in eski ve yeni sevgilisi kavga etti! | Video 24.06.2021 | 21:43
Candan Erçetin'den aşı mesajı | Video 00:34
Candan Erçetin'den aşı mesajı | Video 24.06.2021 | 21:21
Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı | Video 00:59
Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı | Video 24.06.2021 | 20:30
Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video 00:50
Yasa dışı silah ticareti yapıyordu! “Özel Güvenlik Görevlisi” suçüstü yakalandı! | Video 24.06.2021 | 20:00
ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada | Video 02:42
ABD'de 12 katlı binadaki çökme anı kamerada | Video 24.06.2021 | 19:02
Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı başlıyor! | Video 00:59
Ekolojik Koridor Projesi’nin ilk etabı başlıyor! | Video 24.06.2021 | 17:54

Son dakika haberleri... İstanbul Fatih Sahil Yolu'nda nakliyat kamyonu yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Fatih Sahil Yolu Kennedy Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında Yunus Kızıltepe'nin kullandığı 34 JG 3916 plakalı kamyon arıza yaptı. Kamyonun motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından yol kenarında durdurulan kamyon, kısa süre içerisinde alev aldı. Durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kamyondaki yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kamyon, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kamyonun yanma anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA